В России вступают в силу новые правила обучения на водительские права
Новые правила подготовки водителей вступают в силу в России с 1 марта. Об этом пишет ТАСС.
С 1 марта 2026 года в России вступит в силу приказ Минпросвещения РФ № 505, который предусматривает введение 47 новых примерных программ профессиональной подготовки водителей. Из них 36 программ будут направлены на переподготовку, девять — на профессиональную подготовку, а две — на повышение квалификации.
Кроме того, с этого момента количество обязательных часов обучения на права категории B увеличится с 38 до 42. Кандидаты смогут частично проходить теоретическую подготовку дистанционно с использованием специального программного обеспечения, которое будет отслеживать их посещаемость и успеваемость.
Также для водителей категорий C и D, а также будущих таксистов появится возможность проходить практику в автопарках, транспортных комбинатах и других организациях, соответствующих профилю их образовательной программы. Приказ будет действовать до 1 марта 2032 года.
