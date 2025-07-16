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Трихолог дала совет, как спасти волосы летом

Трихолог Савиных: летом на волосы стоит наносить спреи, бальзамы и маски
Фото: iStock/Prostock-Studio

У многих летом волосы выгорают и секутся. Специалисты связывают это с влиянием солнечных лучей.



Врач-косметолог, трихолог клиники «Век Адалин» Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» заявила, что ультрафиолет — главный враг волос летом, и союзником в этом вопросе будет головной убор.

«Нужно прикрывать кожу головы, потому что если пренебрегать этим, то возникнут неприятные изменения, которые скажутся на росте и выпадении волос», — предупредила она.

По словам трихолога, летом обязательно нужно использовать защитные спреи, а также восстанавливающие бальзамы и маски.

«Нужно, чтобы в состав входил либо гидролизованный протеин, либо липиды или церамиды — они восстанавливают стержень волоса и делают его блестящим, послушным, гладким, здоровым», — рассказала Савиных.

Она добавила, что для выбора шампуня лучше всего обратиться к своему специалисту, который подберет его, ориентируясь на тип волос и все нюансы.
Анастасия Панченко

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