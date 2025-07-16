Трихолог дала совет, как спасти волосы летом

16 июля 2025, 13:54

Трихолог Савиных: летом на волосы стоит наносить спреи, бальзамы и маски

Фото: iStock/Prostock-Studio

У многих летом волосы выгорают и секутся. Специалисты связывают это с влиянием солнечных лучей.





Врач-косметолог, трихолог клиники «Век Адалин» Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» заявила, что ультрафиолет — главный враг волос летом, и союзником в этом вопросе будет головной убор.





«Нужно прикрывать кожу головы, потому что если пренебрегать этим, то возникнут неприятные изменения, которые скажутся на росте и выпадении волос», — предупредила она.

«Нужно, чтобы в состав входил либо гидролизованный протеин, либо липиды или церамиды — они восстанавливают стержень волоса и делают его блестящим, послушным, гладким, здоровым», — рассказала Савиных.