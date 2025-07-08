Трихолог раскрыла неожиданную правду о мытье волос
Трихолог Нагайцева: нельзя ложиться спать с мокрыми волосами
Волосы –– важный атрибут внешности, и зачастую приходится подстраивать мытье головы под распорядок дня. По словам специалистов, голову необходимо мыть в вечернее время, что даст необходимое расслабление после долгого дня, смоет всю накопленную грязь за день и поможет голове дышать ночью.
Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что мыть голову можно в любое время суток и в разных количествах –– это зависит от типа кожи, однако одно опасение все же имеется.
«Не рекомендуется ложиться спать с мокрой головой людям, у которых в анамнезе есть себорея – хроническое дерматологическое заболевание. Корни волос феном просушить нужно обязательно», — подчеркнула она.
По ее словам, себорея лечится под наблюдение специалистов.
Ранее трихолог рассказала, как мытье головы зависит от сухости и жирности кожи.