Трихолог раскрыла неожиданную правду о мытье волос

08 июля 2025, 13:55

Трихолог Нагайцева: нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Фото: istockphoto/Diego Cerro Jimenez

Волосы –– важный атрибут внешности, и зачастую приходится подстраивать мытье головы под распорядок дня. По словам специалистов, голову необходимо мыть в вечернее время, что даст необходимое расслабление после долгого дня, смоет всю накопленную грязь за день и поможет голове дышать ночью.





Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» сообщила, что мыть голову можно в любое время суток и в разных количествах –– это зависит от типа кожи, однако одно опасение все же имеется.



«Не рекомендуется ложиться спать с мокрой головой людям, у которых в анамнезе есть себорея – хроническое дерматологическое заболевание. Корни волос феном просушить нужно обязательно», — подчеркнула она.