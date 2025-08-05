Трихолог рассказала, как ухаживать за волосами в дождливую погоду

05 августа 2025, 13:52

Трихолог Нагайцева: в дождливую погоду волосы могут не слушаться

Фото: istockphoto/Bhupi

Лето в некоторых регионах удивляет своей дождливостью. И женская часть населения жалуется, что не может справиться со своими волосами: только уложишь — опять дождь.





Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» заявила, что никаких универсальных советов по уходу за волосами в дождливую погоду нет, потому что все зависит от типа кожи, а не от осадков.





«Обычно сложно в такую погоду людям с кудрявыми или пористыми волосами. Они чаще всего используют кудрявый метод в уходе. Его, собственно, рекомендуется продолжать, еще можно добавить антистатики, которые немного снижают пушистость. Но они иногда создают эффект грязных волос», — объяснила эксперт.

«Потовые и сальные железы загрязняют и пачкают корни волос. Поэтому, как только наступает теплый сезон, гигиенические мероприятия рекомендуется проводить чуть чаще. От волос здесь ничего не зависит, это все работа кожи», — отметила Нагайцева.