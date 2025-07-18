Косметолог раскрыла, какие процедуры помогут сохранить молодость кожи летом

18 июля 2025, 15:04

Косметолог Пирмагомедова: летом необходимо делать мезотерапию

Фото: iStock/yacobchuk

Сохранить молодость и здоровье кожи летом помогут некоторые косметологические процедуры. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог клиники IQ Plastique Оксана Пирмагомедова.





Летом стоит проводить процедуры мезотерапии, биоревитализации, коллагенотерапии. При этом следить за здоровьем кожи необходимо круглый год, отметила специалист.





«Основное направление антивозрастной терапии не только в сезон лета, но и, конечно же, круглый год — это защита от фотоповреждения, вызванного солнечным излучением. Они вызывают эластоз — разрушение волокон коллагена и эластина, а также хроническое субклиническое воспаление в дерме, что в совокупности приводит к формированию морщин и потере упругости кожи», — рассказала Пирмагомедова «Газете.Ru».

«Коллаген отвечает за построение наших тканей, в том числе кожи и волос, поэтому он необходим для поддержания внешней красоты. А внешняя красота, естественно, отражает внутреннее состояние организма и может нам показать, что мы что-то не то принимаем в составе своего питания», — отметила эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.