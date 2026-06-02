Трихолог рассказал о причинах выпадения волос
Причины выпадения волос могут отличаться в зависимости от его вида. Об этом Pravda.Ru сообщил эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев.
По его словам, телогеновое выпадение волос обычно не начинается сразу после болезни, стресса, родов или резкого похудения. Оно проявляется примерно через три месяца, что затрудняет установление прямой связи с причиной. В отличие от этого, при аногеновом выпадении волосы резко реагируют на сильный стресс и быстро переходят в фазу выпадения, добавил эксперт.
Ткачев отметил, что телогеновое выпадение часто связано с неблагоприятными событиями, которые организм пережил в прошлом, такими как тяжелые заболевания с высокой температурой и интоксикацией.
