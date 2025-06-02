Косметолог рассказала, какой уход за волосами нужен летом

02 июня 2025, 13:11

Косметолог Гонт: летом нужно использовать шампуни без сульфатов

Фото: iStock/triocean

Летний период, несмотря на приятный зной и солнце, может отрицательно сказаться на волосах и коже.





Врач-дерматолог, косметолог Александра Гонт в беседе с «Радио 1» заявила, что за волосами летом нужен особый уход.





«Есть специальные шампуни без сульфатов, которые смягчают кутикулу, увлажняют и не дают волосам пересыхать. Нужно обсудить вопрос выбора шампуня с трихологом, еще можно определиться с лечебной, аптечной косметикой. Но если проблемы не серьезные, то можно какие-то простые уходовые процедуры», — сказала врач.

«Будет большое потоотделение, обусловленное гормональным моментом, стрессами. Потоотделение — это очень важно, это наша терморегулирующая функция, которая позволяет в жару испарять лишнее тепло для того, чтобы не перегреваться. Лучше носить просторную одежду из натуральных тканей, то есть не полиэстер, не синтетику», — отметила косметолог.