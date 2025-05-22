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Косметолог предупредила о фотостарении из-за солнца

Косметолог Шухман: до 90% возрастных изменений кожи вызвано действием УФ-лучей
Фото: iStock/CentralITAlliance

Фото: iStock/CentralITAlliance

До 90% видимых возрастных изменений кожи появляются под действием ультрафиолета. Об этом предупредила врач-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман.
Она пояснила, что естественное старение проявляется после 40–50 лет, а вот признаки фотостарения можно увидеть уже у 30-летних женщин, которые любят загорать.

«Фотостарение — это сложный биологический процесс, при котором UV-лучи повреждают клетки ДНК, разрушают коллагеновые волокна и эластин, лишая кожу упругости и свежести», — уточнила Шухман в беседе с «Известиями».

По ее словам, фотостарение проявляется преждевременными морщинами и потерей четкого овала лица, также появляется гиперпигментация и сосудистые звездочки.

При этом она отметила, что смуглая кожа стареет медленнее, так как содержит меланин, который блокирует до 50% вредного излучения.

В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в разговоре с RT напомнила об уходе за кожей в жаркое время.

«Кожу мы защищаем фотозащитными кремами с SPF 50+, и для каждой кожи мы выбираем свой крем, то есть для жирной, для сухой, для чувствительной», — пояснила врач.

Она отметила, что кожу необходимо защищать всегда.

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Врач предупредила о вреде чая в пакетиках
Врач Михалева: красители в чае в пакетиках грозят проблемами с ЖКТ
22 мая 2025, 18:27

Фото: iStock/kozorog

Чай, который находится в пакетиках, безопасен. Однако для его изготовления используется низкосортный чай, красители и ароматизаторы. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
«В данном случае производители используют мелко измельченный лист чая, который образуется при фасовке крупного или мелколистового чая в обычной упаковке. И, соответственно, вкусовые качества такой продукции несколько хуже. Поэтому, если вы любитель чая, то рекомендуется покупать чай в упаковке», — отметила Михалева в беседе с «Газетой.Ru».

При этом она уточнила, что в случае, если в состав пакетированного чая входят ароматизаторы и вкусовые добавки, то его употребление может обернуться проблемами с ЖКТ или вызвать аллергическую реакцию.

В свою очередь доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина предупредила в интервью «Известиям», что некоторые энергетики содержат до 100 мг кофеина, что сильно превышает дневную норму.

«В состав энергетиков могут входить кофеин, таурин и глюкоза, женьшень и другие стимуляторы. И концентрация данных веществ может быть разной. Для сравнения, в одной чашке кофе содержится до 12 мг кофеина», — пояснила Волгина.

По ее словам, многие люди злоупотребляют энергетиками, что несет вред здоровью. Эксперт уточнила, что может проявиться тахикардия и аритмия, а также повыситься артериальное давление.

Кроме того, чрезмерное употребление энергетиков может привести к трудностям с засыпанием и даже развитию панических атак.

Волгина посоветовала вместо энергетиков пить кофе или цикорий, которые в умеренном количестве способны иметь благотворное действие на организм.

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Врач назвала лекарства, после приема которых нельзя находиться на солнце
Эксперт Р-Фарм Дергачева: антибиотики делают кожу уязвимой к УФ-лучам
22 мая 2025, 17:44

Фото: iStock/lamyai

После приема некоторых антибиотиков, мочегонных, обезболивающих препаратов и лекарств от аритмии нельзя находиться под солнцем, поскольку это чревато развитием злокачественных новообразований. Об этом рассказала Татьяна Дергачева, медицинский директор по онкологии группы компаний «Р-Фарм».
Она пояснила, что этот побочный эффект называется фотосенсибилизацией, он приводит к увеличению рисков получить ожоги и пигментацию, а в долгосрочной перспективе может привести к возникновению рака кожи.

«Особенно высокий риск фотосенсибилизации вызывают антибиотики тетрациклинового и фторхинолонового ряда, некоторые диуретики, нестероидные противовоспалительные средства, сульфаниламиды и антиаритмические препараты. Во время приема этих лекарств необходимо ограничить пребывание на солнце», — рассказала «Газете.Ru» Дергачева.

Специалист добавила, что на солнце не стоит часто находиться людям, перенесшим пересадку органов.

Она посоветовала использовать солнцезащитные средства, носить одежду с длинным рукавом и не находиться на солнце в часы пик.

В свою очередь врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с RT рассказала, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, сложно адаптироваться к жаре.

По ее словам, необходимо выбирать легкую одежду, носить головной убор, пить чистую воду и заранее планировать места для отдыха.

«Желательно заранее продумать, где можно будет укрыться от солнца и жары. И передвигаться с короткими передышками», — заключила Чернышова.

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Невролог перечислил главные причины тремора рук у пожилых
Невролог Гайфутдинов: стресс может стать причиной тремора рук у пожилых
22 мая 2025, 16:01

Фото: iStock/PeopleImages

Сахарный диабет и стресс могут стать причиной возникновения тремора рук у пожилых людей. Об этом рассказал врач-невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдинов.
На фоне стресса у людей в возрасте может повышаться давление и учащаться сердцебиение, отметил врач.

«В ответ на это возникает физиологическая реакция — тремор. Когда человек успокаивается, симптом стихает. Это защитная реакция организма», — объяснил Гайфутдинов в беседе с «Москвой 24».

Он уточнил, что пожилые люди с сахарным диабетом, гипертонией, болезнью Паркинсона и патологиями щитовидной железы часто испытывают тремор рук.

Тем временем врач-терапевт и гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Карпенко рассказал «Газете.Ru», что бледность кожи и изменение вкусовых пристрастий у пожилых могут указывать на анемию.

«Желание грызть мел, лед или нюхать краску часто связано с дефицитом железа», — уточнил эксперт.

Он также добавил, что у пожилых людей анемия может проявляться ощущением «ватных» ног, онемением и судорогами.

«Это особенно характерно для дефицита витамина B12, при котором нарушается работа нервной системы. В таких случаях важно не только измерять уровень гемоглобина, но и оценивать витаминный статус и работу желудочно-кишечного тракта», — пояснил Карпенко.

При этом специалист подчеркнул, что для диагностирования анемии необходимо сдать общий анализ крови, который покажет уровень гемоглобина и характеристики уровня эритроцитов.

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Эндокринолог назвала простое средство для профилактики заболеваний щитовидной железы
Врач Мисникова: йодопрофилактика предупредит болезни щитовидной железы
22 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

Заболевания щитовидной железы находятся на втором месте, после сахарного диабета, по распространенности среди всех эндокринных заболеваний.
Как рассказала «Радио 1» главный внештатный специалист, эндокринолог Минздрава Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского Инна Мисникова, в рационе человека, который не живёт рядом с морем, недостаточно йода, а это необходимый элемент для того, чтобы вырабатывались гормоны щитовидной железы, поэтому нужно обязательно проводить йодопрофилактику — добавлять в пищу йодированную соль.
«Вот такая простая мера, она [йодированная соль] позволяет значительно снизить проблемы, связанные с йододефицитом», — сказала врач.
Щитовидная железа выполняет очень важную роль в организме. Если вырабатывается слишком много гормонов железы (гипертиреоз), то это может привести к проблемам с сердцем.
«Человек худеет, кожа бархатистая, блестящая, и появляется блеск глаз. Но ещё одновременно с этим могут появиться очень серьёзные проблемы с сердцем, потому что учащается сердцебиение. Кроме этого, появляется плаксивость, какая-то раздражительность», – перечислила симптомы гипертиреоза Мисникова.
Однако, бывает и так, что функция щитовидной железы снижена, а это уже гипотериоз. Человек чувствует себя всё время уставшим, снижается концентрация внимания, ухудшается память, пояснила эндокринолог.

Диагностировать проблемы с щитовидной железой просто: нужно сдать определённые анализы и сделать УЗИ.
«Ещё одна проблема – это образование узлов в щитовидной железе. Тогда может вообще не быть никаких симптомов и признаков, и это могут быть находки при исследовании, при проведении УЗИ», — заключила врач.
Напомним, что с 19 по 25 мая в России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. Основная цель — повысить осведомлённость граждан о важности здоровья эндокринных желёз, особенно щитовидной железы, а также рассказать о методах предупреждения и предотвращения эндокринных заболеваний.

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Инфекционист рассказала, чем можно заболеть из-за суши и роллов
Инфекционист Мескина: рыба в роллах может быть заражена паразитами
22 мая 2025, 14:48

Фото: iStock/Olga Kletskova

Из-за некачественных роллов можно подхватить все виды кишечных инфекций, гнойничковые заболевания кожи, гепатит A, паразитов и даже ботулизм. Об этом предупредила врач-инфекционист Елена Мескина.
«Некоторые виды рыбы могут быть заражены паразитами и передать их человеку. В большей степени паразитов могут переносить речные рыбы, реже — морская и красная», — пояснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Она уточнила, что мелкие черви поселяются в желчном пузыре и вызывают холецистит, а диагностировать их крайне трудно.

Тем временем врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» отметила, что суши и роллы необходимо съедать в течение 8–12 часов даже при хранении в холодильнике.

«Этот скоропортящееся блюдо, несмотря на то что в него добавляют соль. Чем ее меньше, тем быстрее портится продукт. Сильно соленая рыба задерживает жидкость в организме. Это чревато развитием отеков и повышением артериального давления», — пояснила диетолог.

Однако, по словам Соломатиной, роллы можно употреблять ежедневно, если есть не более шести-восьми штук в день.

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