Косметолог предупредила о фотостарении из-за солнца

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До 90% видимых возрастных изменений кожи появляются под действием ультрафиолета. Об этом предупредила врач-косметолог АО «Медицина» Елизавета Шухман.
Она пояснила, что естественное старение проявляется после 40–50 лет, а вот признаки фотостарения можно увидеть уже у 30-летних женщин, которые любят загорать.
По ее словам, фотостарение проявляется преждевременными морщинами и потерей четкого овала лица, также появляется гиперпигментация и сосудистые звездочки.
При этом она отметила, что смуглая кожа стареет медленнее, так как содержит меланин, который блокирует до 50% вредного излучения.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в разговоре с RT напомнила об уходе за кожей в жаркое время.
Она отметила, что кожу необходимо защищать всегда.
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«Фотостарение — это сложный биологический процесс, при котором UV-лучи повреждают клетки ДНК, разрушают коллагеновые волокна и эластин, лишая кожу упругости и свежести», — уточнила Шухман в беседе с «Известиями».
По ее словам, фотостарение проявляется преждевременными морщинами и потерей четкого овала лица, также появляется гиперпигментация и сосудистые звездочки.
При этом она отметила, что смуглая кожа стареет медленнее, так как содержит меланин, который блокирует до 50% вредного излучения.
В свою очередь врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в разговоре с RT напомнила об уходе за кожей в жаркое время.
«Кожу мы защищаем фотозащитными кремами с SPF 50+, и для каждой кожи мы выбираем свой крем, то есть для жирной, для сухой, для чувствительной», — пояснила врач.
Она отметила, что кожу необходимо защищать всегда.
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Элина Позднякова