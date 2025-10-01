Достижения.рф

РТС: Рентабельность автозаправок в России стала отрицательна

Фото: iStock/simpson33

Рентабельность автозаправок в России стала отрицательна. Об этом заявили в российском топливном союзе (РТС) в письме вице-премьеру Александру Новаку.



Как пишет «Интерфакс», ряд независимых заправок стали закрываться. Все из-за роста оптовых цен на бензин на фоне снижения производства и сокращения биржевых продаж. Это привело к тому, что закупка топлива стала дороже, чем его продажа.

Авторы обращения отметили, на рентабильность заправок повлияли и срывы поставок бензина. Отгрузка приобретенного топлива оказывается меньше, чем оговаривалось в сделке. К тому же сроки доставок бензина возросли до полутора-двух месяцев. Владельцы АЗС вынуждены влезать в долги, так как они должны вносить за топливо предоплату.

Иван Мусатов

