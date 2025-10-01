Вассерман не поддержал идею перенести начало уроков в школах на 9 утра

01 октября 2025, 13:40

Фото: iStock/Drazen Zigic

В России не стоит переносить начало уроков в школах на 9 утра, так как родители не смогут отводить своих детей в школу. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.





Ранее в нижней палате парламента предложили перенести начало уроков у школьников на 9 утра. К тому же авторы инициативы захотели закрепить пятидневную учебную неделю.





«Мне кажется, что такое предложение вряд ли стоит принимать, причем по нескольким причинам. Во-первых, значительная часть родителей начинают работать так рано, что если передвинуть начало учебного дня с 8:00 до 9:00, то многие родители чисто физически не смогут доставить вовремя в школу своих детей, а ходить на учебу самостоятельно могут только старшеклассники», — сказал Вассерман изданию «Татар-информ».