Вассерман не поддержал идею перенести начало уроков в школах на 9 утра
В России не стоит переносить начало уроков в школах на 9 утра, так как родители не смогут отводить своих детей в школу. Об этом заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.
Ранее в нижней палате парламента предложили перенести начало уроков у школьников на 9 утра. К тому же авторы инициативы захотели закрепить пятидневную учебную неделю.
«Мне кажется, что такое предложение вряд ли стоит принимать, причем по нескольким причинам. Во-первых, значительная часть родителей начинают работать так рано, что если передвинуть начало учебного дня с 8:00 до 9:00, то многие родители чисто физически не смогут доставить вовремя в школу своих детей, а ходить на учебу самостоятельно могут только старшеклассники», — сказал Вассерман изданию «Татар-информ».
К тому же депутат обратил внимание и на то, что школьников необходимо готовить к раннему началу рабочего дня. При этом, если говорить про нагрузку для школьников, то, по мнению Вассермана, она всегда будет велика.