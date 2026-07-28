Врач Радина перечислила привычки, способные сократить продолжительность жизни
Врач-терапевт Кристина Радина назвала факторы образа жизни и окружающей среды, связанные с риском ранней смерти и развития хронических заболеваний. Среди них — курение, дефицит движения, избыток соли в рационе, переработанное мясо и загрязненный воздух.
В беседе с Life.ru специалист рассказала, что ежедневная пачка сигарет способна отнять в среднем от семи до десяти лет жизни. Малоподвижный образ жизни несет сопоставимый риск: он повышает вероятность ожирения, сердечно-сосудистых проблем и диабета. Радина обратила внимание на колбасы, сосиски, сервелат и прочие продукты глубокой переработки. Их регулярное употребление связывают с повышенным риском колоректального рака. Врач призвала не злоупотреблять консервами и следить за качеством ежедневного питания.
Отдельным фактором риска она назвала избыток соли. Такая привычка способствует задержке жидкости, временному росту объема крови и повышению артериального давления. При предрасположенности к гипертонии соленая еда особенно опасна для сосудов. Проживание рядом с оживленными трассами и постоянное вдыхание автомобильных выхлопов тоже могут вредить здоровью. Врач отметила, что долгое пребывание в пробках усиливает вред сразу по нескольким причинам: человек мало двигается и контактирует с загрязненным воздухом.
Специалист посоветовала учитывать семейную историю болезней и регулярно проходить профилактические обследования. На продолжительность жизни сильнее всего влияют онкологические заболевания, диабет на фоне лишнего веса, гипертония, инфаркт и инсульт.
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