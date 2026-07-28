Врач Радина перечислила привычки, способные сократить продолжительность жизни

28 июля 2026, 09:52

Врач Радина: Злоупотребление солью укорачивает жизнь на 3–5 лет

Фото: iStock/Ivan-balvan

Врач-терапевт Кристина Радина назвала факторы образа жизни и окружающей среды, связанные с риском ранней смерти и развития хронических заболеваний. Среди них — курение, дефицит движения, избыток соли в рационе, переработанное мясо и загрязненный воздух.