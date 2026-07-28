Онколог Черемушкин призвал обследоваться при сильной ночной потливости

28 июля 2026, 11:07

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Врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что регулярное обильное потоотделение во сне требует консультации специалиста. Такой признак иногда сопровождает отдельные виды опухолей, однако сам по себе не указывает на рак.