Онколог Черемушкин призвал обследоваться при сильной ночной потливости
Врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что регулярное обильное потоотделение во сне требует консультации специалиста. Такой признак иногда сопровождает отдельные виды опухолей, однако сам по себе не указывает на рак.
Поводом для визита к врачу служат эпизоды, когда человек просыпается из-за мокрой одежды или постельного белья при нормальной температуре в комнате. Специалист в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что подобная реакция встречается при гормонально активных новообразованиях и на фоне интоксикации организма.
Сильный пот ночью нередко связан с инфекциями, повышенной температурой, менопаузой или приемом лекарств. Врач посоветовал оценить и другие жалобы, а при сохранении симптома пройти обследование.
Полностью исключить риск рака невозможно, однако его можно заметно снизить с помощью образа жизни. Врачи рекомендуют не курить и избегать пассивного курения, ограничить алкоголь, поддерживать нормальный вес и регулярно заниматься физической активностью. В рационе желательно увеличить долю овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и клетчатки, сократив количество переработанного мяса, колбас, копченостей и слишком калорийной пищи.
Важно защищать кожу от избыточного ультрафиолета: использовать солнцезащитные средства, не находиться долго под прямым солнцем в дневные часы и отказаться от солярия. Также стоит соблюдать меры профилактики инфекций, связанных с некоторыми видами рака: пройти вакцинацию от вируса папилломы человека и гепатита B, если она показана, пользоваться барьерной контрацепцией и не использовать общие иглы или нестерильные инструменты.
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