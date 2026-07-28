Гинеколог назвала неочевидные причины молочницы

28 июля 2026, 12:45

Гинеколог Илюхина: Молочница может возвращаться из-за кариеса и пульпита

Фото: iStock/macniak

Проблемы с зубами и патологии ЛОР-органов могут спровоцировать рецидивирующую молочницу. Об этом в личном блоге сообщила гинеколог Татьяна Илюхина.