Гинеколог назвала неочевидные причины молочницы
Проблемы с зубами и патологии ЛОР-органов могут спровоцировать рецидивирующую молочницу. Об этом в личном блоге сообщила гинеколог Татьяна Илюхина.
Илюхина указала, что кариес, пульпит и киста корня зуба могут стать факторами, способствующими развитию молочницы. Кроме того, риск ее возникновения возрастает при различных заболеваниях ЛОР-органов, включая тонзиллит.
Врач пояснила, что при таких болезнях иммунная система активно борется с патогенами, что приводит к ослаблению защиты слизистой влагалища. В результате количество дрожжеподобных грибов в интимной зоне увеличивается. Илюхина подчеркнула, что для предотвращения рецидивов молочницы необходимо устранить все очаги хронической инфекции в организме.
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