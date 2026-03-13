Подача заявлений на зачисление в первый класс в Подмосковье откроется 23 марта

13 марта 2026, 09:49

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Заявления на зачисление ребёнка в первый класс в школу в Московской области начнут принимать через региональный портал госуслуг с 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.





Приём заявлений откроется в полдень. В первую волну заявки смогут подать те, кто записывает ребёнка в школу по месту регистрации, а также льготники и люди с детьми с правом преимущественного приёма.





«Первая волна продлится до 30 июня», — отмечается в сообщении.