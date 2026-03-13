Подача заявлений на зачисление в первый класс в Подмосковье откроется 23 марта
Заявления на зачисление ребёнка в первый класс в школу в Московской области начнут принимать через региональный портал госуслуг с 23 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
Приём заявлений откроется в полдень. В первую волну заявки смогут подать те, кто записывает ребёнка в школу по месту регистрации, а также льготники и люди с детьми с правом преимущественного приёма.
«Первая волна продлится до 30 июня», — отмечается в сообщении.В министерстве также сообщили, что в этом году родители смогут заполнить черновик заявления — эта опция станет доступной в 9 утра 17 марта. Правки в черновик можно вносить неограниченное число раз, а потом сохранить его и с открытием приёма — отправить.
Вторая волна записи в первый класс — не по месту регистрации — начнётся 6 июля.