На конференции в Раменском обсудили духовно-нравственное воспитание школьников

12 марта 2026, 18:35

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения обсудили на конференции, которая прошла во Дворце культуры имени Воровского в Раменском 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В работе конференции приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, первый замминистра образования Московской области Анна Гребцова и глава Раменского округа Эдуард Малышев, а также священнослужители, воспитатели и директора школ из разных муниципалитетов. Собравшиеся обсуждали совместные проекты и делились опытом.





«Особо хочу отметить, как ярко и содержательно достижения нашего округа представили на тематических площадках в фойе. Мы наглядно показали, какие практики внедрены в Раменском», — сказал Эдуард Малышев.