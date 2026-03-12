На конференции в Раменском обсудили духовно-нравственное воспитание школьников
Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения обсудили на конференции, которая прошла во Дворце культуры имени Воровского в Раменском 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В работе конференции приняли участие митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, первый замминистра образования Московской области Анна Гребцова и глава Раменского округа Эдуард Малышев, а также священнослужители, воспитатели и директора школ из разных муниципалитетов. Собравшиеся обсуждали совместные проекты и делились опытом.
«Особо хочу отметить, как ярко и содержательно достижения нашего округа представили на тематических площадках в фойе. Мы наглядно показали, какие практики внедрены в Раменском», — сказал Эдуард Малышев.В число успешных окружных практик вошли конкурс сочинений «Духовное наследие современной России», олимпиада по духовному краеведению и неделя духовно‑нравственной культуры в школах.