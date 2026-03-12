Школьниками Пушкинского округа объяснили правила ж/д безопасности
Занятие, посвящённое правилам безопасности на железной дороге, провели для учеников образовательного комплекса №2 посёлка Правдинский Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Лекцию прочитали представители полиции и окружной администрации. Почётными гостями мероприятия стали сотрудник Административно-пассажирской инспекции Карен Акопов, инспектор по делам несовершеннолетних Ксения Морозова и представитель Комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью администрации Пушкинского Марианна Покотыло.
«Ребятам разъяснили основы безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и напомнили про административную ответственность, к которой могут привлечь как самих несовершеннолетних нарушителей, так и их родителей», — говорится в сообщении.Школьников также познакомили со статистикой несчастных случаев на железной дороге, наглядно показывающей, к чему ведёт нарушение правил.