Школьниками Пушкинского округа объяснили правила ж/д безопасности

12 марта 2026, 13:40

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Занятие, посвящённое правилам безопасности на железной дороге, провели для учеников образовательного комплекса №2 посёлка Правдинский Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Лекцию прочитали представители полиции и окружной администрации. Почётными гостями мероприятия стали сотрудник Административно-пассажирской инспекции Карен Акопов, инспектор по делам несовершеннолетних Ксения Морозова и представитель Комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью администрации Пушкинского Марианна Покотыло.





«Ребятам разъяснили основы безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и напомнили про административную ответственность, к которой могут привлечь как самих несовершеннолетних нарушителей, так и их родителей», — говорится в сообщении.