«Циклон из Европы»: Синоптик рассказал, когда в столичном регионе потеплеет
Синоптик Цыганков: в Москве и Подмосковье потеплеет в конце текущей недели
Самая холодная фаза зимы в Москве и Подмосковье подходит к концу. По прогнозу Гидрометцентра России, уже в ближайшие дни аномальные морозы сменятся просто холодной погодой, а в выходные придет снег и небольшое потепление. Сколько продлятся солнечные дни и чего ждать от февраля?
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» рассказал, что аномально холодная погода, которая началась 30 января, перейдет в стадию «просто холодной».
«В ближайшие дни температура в области будет опускаться до -30°C, а в Москве ночью ожидается -22°C, днем -15°C. Перелом наступит в конце недели с приходом циклона из Европы, который принесет снег и зацепит весь столичный регион», — сказал он.
По словам эксперта, сейчас над регионом повис холодный воздух с арктических территорий. Солнце пришло на два дня, уже в пятницу небо затянут облака, начнется снег. Пасмурная погода продержится почти всю следующую неделю.
«Текущие температуры примерно на 4 градуса ниже климатической нормы. Похожие холода наблюдались в регионе полвека назад, в 1967 году, когда столбики термометров опускались ниже -31°C", — резюмировал синоптик.