«Переохлаждение, обморожение и ОРВИ»: Врач назвал главные опасности морозов для здоровья
Врач Врублевский: морозы могут вызвать обострение хронических заболеваний
Морозы представляют для здоровья человека сразу несколько опасностей. Об этом предупредил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.
По его словам, в первую очередь, прямое воздействие холода на организм может привести к общему переохлаждению, обморожению конечностей, обострению хронических заболеваний и возникновению вирусных инфекций. Врач порекомендовал в особенно морозные дни следить за прогнозом погоды и обратить внимание на свой гардероб.
«Стоит учитывать, что ноги могут промокнуть или вы просто вспотеете. Этого важно избежать, ведь влага способствует усилению негативного влияния холода. Кроме того, важно иметь с собой теплое питье, не стоит забывать, что голод точно также может усугублять ситуацию. Поэтому выходить на мороз голодным точно не стоит», — отметил Врублевский в разговоре с «Газетой.Ru».
Тем временем Москва 24 со ссылкой на исследование сервиса доставки «Самокат» сообщает, что в период сильных морозов и снегопадов москвичи вовсе старались реже выходить на улицу.
«Резкое понижение температуры спровоцировало рост числа заказов в целом, а совпадение морозов с выходными днями привело к рекордным показателям доставок за месяц», — обратили внимание специалисты сервиса.
Так, москвичи в морозные дни в основном уделяли внимание бытовым делам, а также запасались теплыми колготками. Как выяснили эксперты, 24 января спрос на колготки средней плотности резко взлетел на 40,3% по сравнению с более ранним периодом.