«Переохлаждение, обморожение и ОРВИ»: Врач назвал главные опасности морозов для здоровья

Врач Врублевский: морозы могут вызвать обострение хронических заболеваний
Фото: iStock/Leonid Ikan

Морозы представляют для здоровья человека сразу несколько опасностей. Об этом предупредил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.



По его словам, в первую очередь, прямое воздействие холода на организм может привести к общему переохлаждению, обморожению конечностей, обострению хронических заболеваний и возникновению вирусных инфекций. Врач порекомендовал в особенно морозные дни следить за прогнозом погоды и обратить внимание на свой гардероб.

«Стоит учитывать, что ноги могут промокнуть или вы просто вспотеете. Этого важно избежать, ведь влага способствует усилению негативного влияния холода. Кроме того, важно иметь с собой теплое питье, не стоит забывать, что голод точно также может усугублять ситуацию. Поэтому выходить на мороз голодным точно не стоит», — отметил Врублевский в разговоре с «Газетой.Ru».

Тем временем Москва 24 со ссылкой на исследование сервиса доставки «Самокат» сообщает, что в период сильных морозов и снегопадов москвичи вовсе старались реже выходить на улицу.

«Резкое понижение температуры спровоцировало рост числа заказов в целом, а совпадение морозов с выходными днями привело к рекордным показателям доставок за месяц», — обратили внимание специалисты сервиса.

Так, москвичи в морозные дни в основном уделяли внимание бытовым делам, а также запасались теплыми колготками. Как выяснили эксперты, 24 января спрос на колготки средней плотности резко взлетел на 40,3% по сравнению с более ранним периодом.
Элина Позднякова

