«Переохлаждение, обморожение и ОРВИ»: Врач назвал главные опасности морозов для здоровья

04 февраля 2026, 09:54

Врач Врублевский: морозы могут вызвать обострение хронических заболеваний

Фото: iStock/Leonid Ikan

Морозы представляют для здоровья человека сразу несколько опасностей. Об этом предупредил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.





По его словам, в первую очередь, прямое воздействие холода на организм может привести к общему переохлаждению, обморожению конечностей, обострению хронических заболеваний и возникновению вирусных инфекций. Врач порекомендовал в особенно морозные дни следить за прогнозом погоды и обратить внимание на свой гардероб.





«Стоит учитывать, что ноги могут промокнуть или вы просто вспотеете. Этого важно избежать, ведь влага способствует усилению негативного влияния холода. Кроме того, важно иметь с собой теплое питье, не стоит забывать, что голод точно также может усугублять ситуацию. Поэтому выходить на мороз голодным точно не стоит», — отметил Врублевский в разговоре с «Газетой.Ru».

