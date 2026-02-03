Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании

03 февраля 2026, 19:57

Синоптик Шувалов: ночью в Москве и Подмосковье может похолодать до −30°C

Фото: iStock/Leonid Ikan

Синоптик Александр Шувалов сообщил, что в ночь со вторника на среду в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».