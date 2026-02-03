Синоптик предупредил москвичей об аномальном похолодании
Синоптик Шувалов: ночью в Москве и Подмосковье может похолодать до −30°C
Синоптик Александр Шувалов сообщил, что в ночь со вторника на среду в Москве и Подмосковье ожидаются сильные морозы. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Шувалов отметил, что ночью температура может опускаться до −30°C, но это будет наблюдаться не везде. В целом, в ночные часы ожидается от −20°C до −25°C, а в некоторых местах даже ниже, добавил он.
По словам синоптика, в среду ожидается небольшое повышение температуры: днём она поднимется до −14°C и −16°C.
