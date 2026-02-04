Всероссийскую перепись воробьев проведут в феврале

04 февраля 2026, 06:09

Эксперт Мостовая: Всероссийскую перепись воробьев проведут с 7 по 15 февраля

Фото: iStock/Kichigin

С 7 по 15 февраля 2026 года в РФ пройдёт ежегодная всероссийская перепись воробьёв. Об этом РИА Новости рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.





Перепись проводится дважды в год, в феврале и августе. В последний месяц зимы птиц удобно считать на кустах, где они уже громко чирикают, но ещё не начали гнездиться. Учёту подлежат два вида: домовый и полевой воробей.



По словам Мостовой, во многих странах мира численность домового воробья сейчас резко сокращается. Однако для точной оценки ситуации в России нужны данные мониторинга за 10–15 лет.





«Очевидно, что без человеческой заботы, любви, сочувствия, которое выражается в обоснованном влиянии на места обитания видов и организации подкормки воробьев, птицам не обойтись», — добавила эксперт.