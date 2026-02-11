«Циклон принесет»: Синоптик рассказал, когда в Москве и области наступит оттепель
Синоптик Цыганков: пик оттепели в Москве и Подмосковье придётся на выходные
В Москве и области зима пока не собирается снижать обороты, однако до весны осталось совсем чуть-чуть. Чего ждать от погоды?
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что аномальные холода в столичном регионе наконец отступили. Москвичей ждёт короткая оттепель с мокрым снегом и даже небольшим дождём. Но уже в понедельник погода снова сменится.
«Морозный январь позади, однако зима не спешит сдавать позиции. Жителям столицы стоит ловить момент: в ближайшие выходные столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Циклон принесёт долгожданное тепло уже завтра. Пик оттепели придётся на пятницу, субботу и воскресенье — температура дневная поднимется до +2 в центре города», — сказал он.
По словам синоптика, тепло будет влажным. В выходные возможен снег, а местами даже небольшой дождь. В понедельник погода вновь ухудшится: осадки усилятся, и снежный покров пополнится новыми сантиметрами. Цыганков добавил, что март тоже встретит горожан по-зимнему. Несмотря на календарь, весна в столицу пока не торопится.