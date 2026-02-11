«Циклон принесет»: Синоптик рассказал, когда в Москве и области наступит оттепель

11 февраля 2026, 13:42

Синоптик Цыганков: пик оттепели в Москве и Подмосковье придётся на выходные

Фото: Istock/mzabarovsky

В Москве и области зима пока не собирается снижать обороты, однако до весны осталось совсем чуть-чуть. Чего ждать от погоды?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что аномальные холода в столичном регионе наконец отступили. Москвичей ждёт короткая оттепель с мокрым снегом и даже небольшим дождём. Но уже в понедельник погода снова сменится.





«Морозный январь позади, однако зима не спешит сдавать позиции. Жителям столицы стоит ловить момент: в ближайшие выходные столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Циклон принесёт долгожданное тепло уже завтра. Пик оттепели придётся на пятницу, субботу и воскресенье — температура дневная поднимется до +2 в центре города», — сказал он.