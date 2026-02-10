На Москву обрушатся серьезные осадки

10 февраля 2026, 16:12

Синоптик Ильин: Мощные снегопады ожидаются в Москве и области с 12 февраля

Фото: iStock/MahmutSonmez

C четверга, 12 февраля, на Москву и область обрушатся мощные снегопады. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «360.ru».