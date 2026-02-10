На Москву обрушатся серьезные осадки
C четверга, 12 февраля, на Москву и область обрушатся мощные снегопады. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, передает «360.ru».
Ильин отметил, что в ночь на среду, 11 февраля, температура в Подмосковье опустится до минус 19 градусов, после чего начнется постепенное потепление. В субботу, 14 февраля, температура поднимется до плюс 2 градусов Цельсия, что приведет к смешанным осадкам: возможен снег с дождем и ледяной дождь.
Атмосферное давление в четверг снизится до 733 миллиметров ртутного столба, а к выходным поднимется до 737. Скорость ветра со среды составит 5-10 метров в секунду, в четверг и пятницу она уменьшится до семи метров в секунду. В воскресенье ожидается почти штиль, с ветром до трех метров в секунду, заключил синоптик.
