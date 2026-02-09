«Южный циклон»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие дни

09 февраля 2026, 16:24

Синоптик Варакин: в Москве и область придет оттепель

Фото: iStock/ValerijaP

Жителей столицы ждёт резкая смена погоды. В конце недели южный циклон принесёт первую в этом году настоящую оттепель с капелью и сосульками. Однако метеорологи предупреждают: это лишь короткая передышка перед новым похолоданием.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что до 12 февраля в Москве и области сохранится морозный зимний режим, а дальше наступит небольшое потепление.





«Пойдёт южный ветер, и виной этому — южный циклон, который как раз принесёт нам первую оттепель за январь и февраль. Но весенняя идиллия будет недолгой и сменится привычными февральскими реалиями. На следующей неделе у нас опять будет холод, гололедица, потому что всё, что подтает, — замёрзнет. Масленичная неделя продержится с температурами -10, -15°C», — сказал он.

«Скорее всего, последние 5–7 дней февраля, примерно к Дню защитника Отечества, опять пойдёт потепление. Опять мы будем чувствовать, что скоро март», — отметил Варакин.