Синоптики предупредили о температурной аномалии в Центральной России

09 февраля 2026, 21:11

Синоптик Вильфанд: в Центральной России с пятницы ожидается аномальная оттепель

Фото: Istock/giropa2

Заслуженный метеоролог Роман Вильфанд сообщил о предстоящем потеплении в Центральной России. По его словам, оттепель начнётся с 13 февраля.





В беседе с «RT» Вильфанд рассказал, что температура с пятницы по воскресенье составит днём от -3 до +2 градусов, а ночью — от -1 до -6. Эти значения превысят климатическую норму на 2-4 градуса.



Таким образом, температура повысится более чем на 10 градусов к концу недели по сравнению с её началом. Метеоролог объяснил это изменение направлением воздушных масс.

«Да, потеплеет, но под ногами будет скользко, потому что при температуре, близкой к нулю, влага, поступающая из атмосферы, она будет то подмерзать, то оттаивать, будет гололедица, мрачноватая погода, осадки во всех трёх видах», — отметил специалист.