«В апреле»: Сугробы в Москве пролежат до середины весны

25 февраля 2026, 12:28

Синоптик Тишковец: Сугробы в Москве растают к середине апреля

Фото: iStock/Iuliia Alekseeva

Снежный покров в столичном регионе должен полностью сойти к середине апреля. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.





Он уточнил, что на сегодняшний день высота снежного покрова в столице превышает климатическую норму почти в два раза. При этом сугробы могут еще увеличиться за счет предстоящих снегопадов.





«С сугробами мы расстанемся в середине апреля окончательно, но, конечно, интенсивный процесс снеготаяния начнется во второй части марта, когда среднесуточная температура время от времени начнет уже преодолевать нулевую отметку», — отметил Тишковец в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -10…-8 °С, а дневная в центре Москвы может достигать и 0 °С. При этом 26 февраля будут самые холодные сутки: днём в Москве температура может понижаться до -5…-3 °С, после чего дневные значения вернутся в пределы -3…-1 °С», — отметила она.