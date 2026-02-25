«В апреле»: Сугробы в Москве пролежат до середины весны
Снежный покров в столичном регионе должен полностью сойти к середине апреля. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он уточнил, что на сегодняшний день высота снежного покрова в столице превышает климатическую норму почти в два раза. При этом сугробы могут еще увеличиться за счет предстоящих снегопадов.
«С сугробами мы расстанемся в середине апреля окончательно, но, конечно, интенсивный процесс снеготаяния начнется во второй части марта, когда среднесуточная температура время от времени начнет уже преодолевать нулевую отметку», — отметил Тишковец в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».
По его словам, если пойдут дожди, то будет достаточно всего нескольких дней, чтобы снег полностью сошел. Однако пока об этом говорить рано.
Тем временем главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT уточнила, что 26 и 27 февраля местами пройдет небольшой снег.
«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -10…-8 °С, а дневная в центре Москвы может достигать и 0 °С. При этом 26 февраля будут самые холодные сутки: днём в Москве температура может понижаться до -5…-3 °С, после чего дневные значения вернутся в пределы -3…-1 °С», — отметила она.
В начале марта, по ее прогнозу, температура воздуха в дневные часы немного превысит климатическую норму и составит -2…+3 °С. Устойчиво положительная погода сформируется во второй половине марта, заключила Позднякова.