Стало известно, когда в Москве растает снег
Синоптик Позднякова: Снег в Москве может растаять к концу марта
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова не исключила, что снег в Москве может растаять уже к концу марта.
По ее словам, снег в столичном регионе растает к концу марта, если в этом месяце установится теплая погода.
«Снега много, и, чтобы его растопить, нужно, во-первых, чтобы были дожди, и, во-вторых, чтобы была теплая погода, чтобы среднесуточная температура воздуха устойчиво была положительной», — сказала Позднякова Агентству городских новостей «Москва».
Ну а пока в Москве и Подмосковье ожидается очередной снегопад. Об этом предупредил в разговоре с RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В прошлый раз за короткий период выпало от 20 до 35 мм осадков по Московской области. В этот раз за сутки выпадет 5–10 мм. Соответственно, высота сугробов может прирасти на 7–8 см», — уточнил эксперт.
По его прогнозу, до четверга в столице температура в дневное время будет составлять порядка 0…-5 °С, а ночью может опускаться до -8…-3 °С. В пятницу морозы усилятся. В Московской области в ночное время похолодает до -8… -13 °С, а в Москве будет порядка -8…-10 °С, заключил Ильин.