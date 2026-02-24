Стало известно, когда в Москве растает снег

24 февраля 2026, 13:09

Синоптик Позднякова: Снег в Москве может растаять к концу марта

Фото: iStock/stsmhn

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова не исключила, что снег в Москве может растаять уже к концу марта.





По ее словам, снег в столичном регионе растает к концу марта, если в этом месяце установится теплая погода.





«Снега много, и, чтобы его растопить, нужно, во-первых, чтобы были дожди, и, во-вторых, чтобы была теплая погода, чтобы среднесуточная температура воздуха устойчиво была положительной», — сказала Позднякова Агентству городских новостей «Москва».

«В прошлый раз за короткий период выпало от 20 до 35 мм осадков по Московской области. В этот раз за сутки выпадет 5–10 мм. Соответственно, высота сугробов может прирасти на 7–8 см», — уточнил эксперт.