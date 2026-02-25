В Кузбассе ожидаются морозы до -43 °C

25 февраля 2026, 12:14

Фото: iStock/Elena Kurkutova

В Кемеровской области в ближайшие дни температура опустится до -43 °C. Об этом предупредили синоптиков Кемеровского ЦГМС.





Так, по данным «Сiбдепо», 26 и 27 февраля в ночное время столбики термометров покажут -32…-37 °C, а в отдельных районах ожидается до -43 °C. Днём будет несколько теплее — порядка -14…-20 °C. Прогнозируется слабый ветер и переменная облачность без осадков.





«К пятнице, 28 февраля, мороз чуть ослабеет. Ночью по области по-прежнему до -39 °C, днём от -11 до -22 °C. Ветер сменится на юго-западный и днём местами усилится до 12 м/с», — говорится в сообщении.