«Циклон с Юга»: Синоптик рассказал, когда в Москве и области будет потепление

18 февраля 2026, 13:53

Синоптик Цыганков: серьезного потепления в Москве и Подмосковье не будет

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

Уже к вечеру среды, 19 февраля, погода в столичном регионе начнет портиться. На смену солнцу и высокому давлению придет южный циклон, который принесет сильнейший снегопад, метель и порывистый ветер. Синоптики уже выписали штормовое предупреждение: в ближайшие часы Москву и область накроет «оранжевый» уровень опасности.





Начальник отдела гидромедцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что февраль в этом году демонстрирует абсолютно зимний характер, который резко контрастирует с прошлыми оттепелями.





«Начинали мы с аномально холодной погоды, потом у нас была оттепель на три дня, а теперь опять зима. Идёт очередной циклон с юга, он всегда обилен влагой, поэтому будет много снега. Циклон пойдет непосредственно через Москву, а не по касательной, как в прошлый раз», — сказал он.

«По области снег выпадет по-разному: где-то будет больше, где-то меньше. Всего — от 10 до 20 мм осадков. Из-за ветра и мокрого снега видимость ухудшится, на трассах возможны заносы», — отметил Цыганков.

«Пока поводов для беспокойства нет: серьезного потепления в ближайшее время не предвидится», — резюмировал он.