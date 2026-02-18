«Циклон с Юга»: Синоптик рассказал, когда в Москве и области будет потепление
Уже к вечеру среды, 19 февраля, погода в столичном регионе начнет портиться. На смену солнцу и высокому давлению придет южный циклон, который принесет сильнейший снегопад, метель и порывистый ветер. Синоптики уже выписали штормовое предупреждение: в ближайшие часы Москву и область накроет «оранжевый» уровень опасности.
Начальник отдела гидромедцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что февраль в этом году демонстрирует абсолютно зимний характер, который резко контрастирует с прошлыми оттепелями.
«Начинали мы с аномально холодной погоды, потом у нас была оттепель на три дня, а теперь опять зима. Идёт очередной циклон с юга, он всегда обилен влагой, поэтому будет много снега. Циклон пойдет непосредственно через Москву, а не по касательной, как в прошлый раз», — сказал он.
Метеоролог отметил, что снежный покров вырастет значительно, однако осадки распределятся неравномерно по области.
«По области снег выпадет по-разному: где-то будет больше, где-то меньше. Всего — от 10 до 20 мм осадков. Из-за ветра и мокрого снега видимость ухудшится, на трассах возможны заносы», — отметил Цыганков.
Несмотря на снегопад, сильных морозов, по словам эксперта, не ожидается, хотя температура останется ниже нуля.
«Пока поводов для беспокойства нет: серьезного потепления в ближайшее время не предвидится», — резюмировал он.