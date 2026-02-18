«Снежный коллапс»: На Москву движется мощный снегопад
Синоптик Синоптик: После снегопада в Москве наступит затишье
В четверг, 19 февраля, в столичном регионе ожидается мощный снегопад, но уже к выходным интенсивность осадков снизится. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее прогнозу, в предстоящие выходные дни в Москве ожидается небольшой снег. Ночная температура составит порядка -10…-15 °С ночью, а дневная — около -5…-10 °С.
«В воскресенье погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков у нас не ожидается. Ночь еще будет морозной, температура ожидается в пределах -10…-15 °С. Дневная температура около -1…-6 °С», — рассказала Позднякова Агентству городских новостей «Москва».
Ну а пока, в четверг в Москве ожидается снежный коллапс, уточнила синоптик в беседе с RT. Сильный снегопад начнется уже в ночь на 19 февраля.
«Поднимется метель. К девяти утра может выпасть до 5 мм осадков. Днём непогода разыграется с ещё большей силой. Будет сильный снег. Практически накроет всю территорию столичного региона. Метель сохранится. Возникнут заносы на дорогах, и сохранится снежный накат», — отметила Позднякова.
Порывы ветра в четверг могут достигать 12—17 м/c. Температура будет составлять -5…-7 °С, однако из-за метели будет казаться холоднее, заключила эксперт.