«Снег и морозы»: Москвичам рассказали о погоде на неделю

17 февраля 2026, 13:32

Синоптик Позднякова: На этой неделе температура в Москве будет ниже нормы

Фото: iStock/vkph

На текущей неделе в столичном регионе температура будет ниже климатической нормы, а в четверг начнутся снегопады различной интенсивности. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, во вторник и среду погоду будет определять антициклон. 18 февраля минимальная температура в Москве составит порядка -15…-22 °С.





«В четверг погоду определит южный циклон, погода ожидается облачная, снежная. При этом температура воздуха повысится, преобладающая температура ночью будет в пределах от -10…-15 °С, дневная — около -5…-10 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Вчера в Москве мело, а выпало не слишком много. В основном всё затронуло юго-восток и юг Московской области. Следующий снегопад будет более основательным. Там может добавиться 15 см к снежному покрову. Сейчас он, наверное, 45—47 см. Так что мы на грани», — уточнил эксперт.