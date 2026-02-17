«Снег и морозы»: Москвичам рассказали о погоде на неделю
Синоптик Позднякова: На этой неделе температура в Москве будет ниже нормы
На текущей неделе в столичном регионе температура будет ниже климатической нормы, а в четверг начнутся снегопады различной интенсивности. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, во вторник и среду погоду будет определять антициклон. 18 февраля минимальная температура в Москве составит порядка -15…-22 °С.
«В четверг погоду определит южный циклон, погода ожидается облачная, снежная. При этом температура воздуха повысится, преобладающая температура ночью будет в пределах от -10…-15 °С, дневная — около -5…-10 °С», — рассказала Позднякова «Известиям».
Кроме того, с четверга в столичном регионе вновь ожидаются снегопады различной интенсивности, добавила синоптик.
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT отметил, что снегопады в Москве могут превысить рекорд 60-летней давности. Он уточнил, что в 1966 году снежный покров несколько дней держался на уровне 64 см.
«Вчера в Москве мело, а выпало не слишком много. В основном всё затронуло юго-восток и юг Московской области. Следующий снегопад будет более основательным. Там может добавиться 15 см к снежному покрову. Сейчас он, наверное, 45—47 см. Так что мы на грани», — уточнил эксперт.
Шувалов добавил, что это не последний снегопад в Москве. Следующий ожидается уже на предстоящей неделе. Есть очень неплохие шансы на то, что рекорд 1966 года будет побит, заключил он.