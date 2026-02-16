Непогода парализовала работу московских аэропортов
Сильные снегопады, порывистый ветер и ограниченная видимость привели к масштабным сбоям в работе московских авиагаваней. Более 50 рейсов задерживаются из‑за неблагоприятных метеоусловий.
По информации издания SHOT, наибольшие затруднения наблюдаются в Шереметьево, где не могут приземлиться свыше 30 рейсов. Из-за сложных погодных условий некоторые самолеты меняют маршрут и направляются на запасные аэродромы. Так, несколько бортов, летевших в Москву, в итоге совершили посадку в петербургском Пулково — в их числе рейсы из Абу-Даби и Дубая.
Также ряд вылетов подвергся переносу. Самолеты в Стамбул, Шарм-эш-Шейх и Гавану из Шереметьево отправятся позже запланированного срока. То же самое касается рейсов в Бухару и Тюмень из Внуково и в Бишкек и Ташкент из Домодедово.
Синоптики предупреждают, что снегопады в Москве продлятся всю неделю. Наибольший удар балканского циклона «Вивиана» ожидается в четверг 19 февраля.
