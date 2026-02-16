Непогода парализовала работу московских аэропортов

16 февраля 2026, 23:46

Фото: iStock/uatp2

Сильные снегопады, порывистый ветер и ограниченная видимость привели к масштабным сбоям в работе московских авиагаваней. Более 50 рейсов задерживаются из‑за неблагоприятных метеоусловий.