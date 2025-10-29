«Циклоны и воздушные массы»: Синоптик рассказал, какой будет погода в Москве в последние числа октября

29 октября 2025, 14:12

Синоптик Варакин: погода в Москве в конце октября будет дождливой

Фото: iStock/Germanovich

Октябрь подошел к концу. Погода в Москве и Московской области хмурая, пасмурная, дождливая. Ждать ли солнца в ближайшее время?





Начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что следует ждать продолжения типично осенней погоды, а солнце москвичей и жителей области не порадует до конца месяца.





«Но погода будет теплая, на 4 и 5 градусов выше нормы. Хотя вначале ноября ожидается небольшое похолодание. В Москве и Московском регионе продолжаются движения воздушных масс, циклоны, которые будут приносить дожди», — сказал он.

«В последние дни октября температура днем не будет превышать +6, +8 градусов. Будут осадки, самый дождливый день прогнозируется 31 октября. Заморозков пока не ждем, но водителям уже стоило бы переобуться, потому что средняя суточная температура ниже 6 градусов», — объяснил синоптик.