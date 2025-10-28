Москвичей ожидает пасмурная и дождливая неделя

28 октября 2025, 14:31

Синоптик Ильин: В последнюю неделю октября в Москве будет пасмурно и дождливо

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В Москве и Подмосковье в ближайшие дни будет дождливо и пасмурно. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В среду, 29 октября, дождь в столичном регионе прекратится. Тем не менее будет пасмурно. Уже в пятницу осадки вернутся и продолжатся на протяжении всего дня.





«Температура воздуха — +6...+8 °С в Москве, в пятницу — +7...+9 °С. В ночные часы — +3...+5 °С. Ветер будет дуть завтра с юго-запада, в четверг — с запада, а в пятницу — снова с юго-запада с переходом на западный. По силе — 4-9 м/с», — отметил Ильин в беседе с RT.

«30 октября, в четверг, ночью по области -2...+3 °С , местами до -7 °С, днём +6…11 °С, местами до +16 °С. Преимущественно без осадков, ночью по северу местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — говорится в материале.