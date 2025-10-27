Москвичам пообещали дождливый конец октября
Синоптик Позднякова: На текущей неделе в Москве будет дождливо
На текущей неделе в Москве и Подмосковье будут идти дожди. Об этом предупредила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По её прогнозу, в ночь на 28 октября в столичном регионе пройдут сильные дожди, а днём количество осадков уменьшится.
«Температурный фон останется выше климатической нормы примерно на 1,5–2 °С. Наилучшие погодные условия ожидаются 30 октября, когда осадки прекратятся, а воздух станет суше», — рассказала Позднякова «Известиям».
В беседе с RT синоптик добавила, что 28 октября столбики термометров покажут +6...+8 °С.
«В последующие дни минимальная температура начнёт постепенно понижаться. К концу рабочей недели, а это суббота, преобладающая температура в ночные часы — 0...+5 °С, а дневная — +1...+6», — уточнила Позднякова.