Москвичам пообещали дождливый конец октября

27 октября 2025, 19:10

Синоптик Позднякова: На текущей неделе в Москве будет дождливо

Фото: Медиасток.рф

На текущей неделе в Москве и Подмосковье будут идти дожди. Об этом предупредила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По её прогнозу, в ночь на 28 октября в столичном регионе пройдут сильные дожди, а днём количество осадков уменьшится.





«Температурный фон останется выше климатической нормы примерно на 1,5–2 °С. Наилучшие погодные условия ожидаются 30 октября, когда осадки прекратятся, а воздух станет суше», — рассказала Позднякова «Известиям».

«В последующие дни минимальная температура начнёт постепенно понижаться. К концу рабочей недели, а это суббота, преобладающая температура в ночные часы — 0...+5 °С, а дневная — +1...+6», — уточнила Позднякова.