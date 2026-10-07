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Психолог перечислила опасные симптомы выгорания

Психолог Багаева: цинизм, энергетики, сонливость — симптомы выгорания
Фото: iStock/dragana991

Зачастую выгорание становится частью жизни, потому что мы не уделяем должного времени психологическому здоровью. Однако последствия у этого самые разные и неприятные.



Психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1» заявила, что выгорание может случиться с каждым — даже с тем, кто ходит на любимую работу. И в этот момент важно не пустить все на самотек, ожидая, пока проблема превратится в хронические заболевания.

«Справиться можно самому, если усталость проходит после полноценного сна и двух-трёх выходных, раздражение есть, но от него получается отвлечься, продуктивность не падает и человек всё ещё помнит, за что любит свою профессию. Помочь в этом могут тайм-менеджмент, гигиена сна, спорт и границы между работой и личной жизнью», — сказала она.

По словам эксперта, обращаться к психотерапевту или психологу необходимо, когда появляются серьёзные нарушения: хроническая бессонница или, наоборот, непроходящая сонливость. Когда человек может 10 часов поспать в выходной и всё равно просыпается разбитым.

«Соматизация — необъяснимая боль, скачки давления, проблемы с ЖКТ при отсутствии органических патологий. Стойкая утрата способности испытывать радость, цинизм, когда мысли о работе вызывают глубокое отчаяние, слёзы, панические атаки. А также если человек начинает использовать допинги — кофеин, энергетики, экстремальные виды спорта, чтобы наполнить жизнь радостью — признаки того, что пора обращаться к специалисту», — резюмировала Багаева.
Анастасия Панченко

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