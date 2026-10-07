Психолог перечислила опасные симптомы выгорания

07 октября 2026, 12:30

Психолог Багаева: цинизм, энергетики, сонливость — симптомы выгорания

Фото: iStock/dragana991

Зачастую выгорание становится частью жизни, потому что мы не уделяем должного времени психологическому здоровью. Однако последствия у этого самые разные и неприятные.





Психолог Вера Багаева в беседе с «Радио 1» заявила, что выгорание может случиться с каждым — даже с тем, кто ходит на любимую работу. И в этот момент важно не пустить все на самотек, ожидая, пока проблема превратится в хронические заболевания.





«Справиться можно самому, если усталость проходит после полноценного сна и двух-трёх выходных, раздражение есть, но от него получается отвлечься, продуктивность не падает и человек всё ещё помнит, за что любит свою профессию. Помочь в этом могут тайм-менеджмент, гигиена сна, спорт и границы между работой и личной жизнью», — сказала она.

«Соматизация — необъяснимая боль, скачки давления, проблемы с ЖКТ при отсутствии органических патологий. Стойкая утрата способности испытывать радость, цинизм, когда мысли о работе вызывают глубокое отчаяние, слёзы, панические атаки. А также если человек начинает использовать допинги — кофеин, энергетики, экстремальные виды спорта, чтобы наполнить жизнь радостью — признаки того, что пора обращаться к специалисту», — резюмировала Багаева.