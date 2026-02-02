Врач перечислила шесть причин частых простуд
Частые простуды, как правило, возникают не из-за проблем с иммунитетом, а из-за образа жизни. Об этом заявила врач общей практики Сюзанна Уайли, передает HuffPost.
По мнению эксперта, существует шесть ключевых факторов, способствующих частым простудным заболеваниям. Первым из них является хронический стресс.
Также важную роль играет качественный сон: в глубоких фазах сна вырабатываются вещества, укрепляющие иммунную систему, а недостаток сна затрудняет и замедляет процесс восстановления организма.
Врач упомянула курение и употребление алкоголя как дополнительные факторы риска. Курение негативно влияет на работу легких и замедляет удаление инфекций из организма, в то время как алкоголь ослабляет иммунные клетки, нарушает сон и вызывает обезвоживание. Уайли подчеркнула, что даже небольшие порции алкоголя могут замедлить выздоровление во время болезни.
Кроме того, специалист отметила, что частой причиной простудных заболеваний может быть постоянный контакт с большим числом людей, особенно в школах, детских садах и офисах с открытым пространством. В некоторых случаях повторяющиеся инфекционные заболевания могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем или ослабление иммунной системы.
