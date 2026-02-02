Врач перечислила шесть причин частых простуд

02 февраля 2026, 16:34

Врач Уайли назвала шесть причин частых простуд у людей

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Частые простуды, как правило, возникают не из-за проблем с иммунитетом, а из-за образа жизни. Об этом заявила врач общей практики Сюзанна Уайли, передает HuffPost.