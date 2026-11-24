24 ноября 2026, 14:27

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Зимой комнатным растениям на подоконнике приходится непросто. От стекла и оконных щелей тянет холодом, а батарея сушит воздух. При этом переставить горшки вглубь комнаты не всегда получается: там цветам может не хватить света. Как защитить растения от мороза и выбрать для них подходящее место? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему комнатным цветам холодно на подоконнике Как понять, что растение пострадало от холода Как защитить листья от холодного стекла Что поставить под горшок на холодном подоконнике Как защитить комнатные растения от сквозняка Куда поставить цветы, если подоконник слишком холодный Как защитить цветы от горячего воздуха батареи Как поливать комнатные растения зимой Нужно ли накрывать цветы на ночь Что делать, если цветок уже замерз Как подготовить подоконник к морозам

Почему комнатным цветам холодно на подоконнике

Как понять, что растение пострадало от холода

Фото: iStock/Nadya So

Как защитить листья от холодного стекла

Что поставить под горшок на холодном подоконнике

Как защитить комнатные растения от сквозняка

Фото: iStock/Natasha Zakharova

Куда поставить цветы, если подоконник слишком холодный

Как защитить цветы от горячего воздуха батареи

Как поливать комнатные растения зимой

Фото: iStock/Anton Novikov

Нужно ли накрывать цветы на ночь

Что делать, если цветок уже замерз

Как подготовить подоконник к морозам