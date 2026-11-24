24 ноября 2026, 09:19

Ученая Сабурова: бег по снегу дает скручивающую нагрузку на суставы

Фото: iStock/sportpoint

Скользкие дороги и рыхлый снег зимой повышают риск травм коленей и голеностопа, рассказала доцент Института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена Екатерина Сабурова. Об этом сообщает «Газета.Ru».