Ученая предупредила об опасности бега по снегу для суставов
Скользкие дороги и рыхлый снег зимой повышают риск травм коленей и голеностопа, рассказала доцент Института физической культуры и спорта РГПУ имени А. И. Герцена Екатерина Сабурова. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По словам специалиста, на неровной поверхности бегун может потерять равновесие и подвернуть ногу. Если стопа провалится в снег, а тело продолжит движение, связки голеностопа испытают дополнительную нагрузку. Травма грозит в том случае, когда мышцы не успевают удержать сустав.
При беге по снегу мышцам таза и корпуса приходится постоянно поддерживать устойчивость. На сухом асфальте основную работу выполняют мышцы, отвечающие за разгибание колена, пояснила Сабурова.
Особую осторожность она посоветовала соблюдать людям с недавними повреждениями связок, хронической нестабильностью голеностопа и заболеваниями коленных суставов. При ожирении дополнительный вес увеличивает нагрузку на суставы, а движение по вязкому снегу требует больше сил.
Людям с плоскостопием специалист рекомендовала использовать специальные стельки. По ее словам, неровная поверхность меняет работу стопы и повышает риск воспаления надкостницы голени.
Опасность для бегунов представляет и холодный воздух. При интенсивном дыхании слизистые дыхательных путей теряют влагу, что может вызвать першение и спазм бронхов. По словам Сабуровой, при температуре ниже −10 °C вдох через рот способен раздражать трахею и провоцировать приступ астмы у людей с предрасположенностью к ней.
Сам мороз не вызывает ангину, однако холод и сухость слизистых могут ослабить местную защиту от инфекций. Людям без опыта зимних тренировок ученая посоветовала отказаться от пробежки при сильном ветре и температуре ниже −15…−20 °C.
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