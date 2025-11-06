Достижения.рф

Медведь растерзал собиравшую грибы женщину

Kyodo News: медведь растерзал пожилую японку, собиравшую грибы в горах
Фото: iStock/JMrocek

В Японии медведь растерзал жительницу префектура Акита, которая отправилась собирать грибы. Об этом информирует Kyodo News.



Утром в понедельник, 3 ноября, в горной местности нашли останки 79-летней Кие Гото. На её теле полицейские обнаружили множество укусов и других следов, указывающих на нападение медведя.

Родственники сообщили, что в воскресенье, 31 октября, женщина позвонила и сказала, что собирается в горы за грибами. Позже они приехали к Гото домой, но пенсионерка так и не вернулась. После этого близкие пропавшей обратились в полицию.

По состоянию на 2025 год, Япония столкнулась с рекордным числом нападений медведей. Погибли по меньшей мере 13 человек, что является беспрецедентным показателем за всю историю наблюдений.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0