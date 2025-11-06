Медведь растерзал собиравшую грибы женщину

06 ноября 2025, 12:04

Kyodo News: медведь растерзал пожилую японку, собиравшую грибы в горах

Фото: iStock/JMrocek

В Японии медведь растерзал жительницу префектура Акита, которая отправилась собирать грибы. Об этом информирует Kyodo News.