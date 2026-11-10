«Туман перед глазами»: Офтальмолог объяснила, когда бить тревогу при проблемах со зрением

10 ноября 2026, 14:02

Офтальмолог Казанцева: «туман» перед глазами может быть признаком катаракты

Фото: istockphoto/Nektarstock

Сначала вы просто отодвигаете телефон подальше, чтобы разглядеть текст, потом — щуритесь на дорожных знаках, а к вечеру глаза устают так, что работать за компьютером становится почти невозможно. Так ухудшение зрения входит в жизнь незаметно — и именно поэтому так важно вовремя заметить первые тревожные сигналы.





Офтальмохирург, главный врач Центра инновационной офтальмологии VISTA, кандидат медицинских наук Елена Казанцева в беседе с «Радио 1» отметила, что если изображение постепенно теряет чёткость, цвета кажутся менее яркими, а встречные фары сильнее слепят, причиной может быть катаракта — помутнение хрусталика.





«Есть вероятность, что это происходит с возрастом, но развивается у всех по-разному. По одним ощущениям отличить катаракту от других нарушений невозможно. На ранних этапах иногда помогают новые очки и более удобное освещение. Если же помутнение начинает мешать обычной жизни, врач обсуждает операцию по замене хрусталика. Решение принимают с учётом результатов обследования и повседневных потребностей пациента: насколько удобно ему читать, работать, передвигаться и водить машину», — отметила она.

«Некоторые заболевания долго не вызывают заметных жалоб. Например, при наиболее распространённых формах глаукомы постепенно повреждается зрительный нерв, который передаёт информацию от глаза к мозгу. Человек может хорошо читать и не замечать, что боковое зрение уже меняется. Поэтому проверка по таблице не заменяет полноценного обследования.При глаукоме важно начать лечение до выраженного ухудшения зрения: уже возникшее повреждение нерва восстановить нельзя, но лечение помогает замедлить дальнейшие изменения», — поделилась Казанцева.