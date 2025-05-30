Туроператор объяснил нововведение о невозвратных тарифах в гостиницах

30 мая 2025, 16:00

Туроператор Ромашкин: правительство должно перечислить форс-мажоры

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Государственная дума в среду приняла во втором и третьем чтениях закон о невозвратных тарифах в гостиницах. Они могут появиться у российских отельеров уже во второй половине 2025 года. То есть у туриста появится выбор — забронировать номер подороже, но с возможностью отмены, либо приобрести его дешевле, но уже без возможности возврата.





При этом у туриста сохраняется возможность вернуть предоплату в случае отмены поездки из-за болезни или другой серьезной форс-мажорной ситуации.



Вице-президент ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас цены близки к достаточно высоким, и те отели, которые ошиблись с ценообразованием, стоят полупустые.





«Есть отели, которые меняют цены два раза в день. Попробовали, не продали, снизили цену, продали, подняли, опять не продали — это динамический процесс. Они нащупывают ту цену, которая устраивает потребителя», — объяснил эксперт.

«Рассмотрим пример: разгар сезона, 5 августа. Турист 4 августа сообщает, что он не заедет на 10 дней в этот отель. Продать этот номер быстро невозможно, он простоит пустой еще неделю. Потери отеля в 5−10 раз больше. В дополнение правительство должно внести изменение в документ оказания гостиничных услуг. Там будет перечислены все форс-мажорные обстоятельства, необходимые для подтверждения отказа от брони», — отметил туроператор.