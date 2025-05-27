Как организовать летнее путешествие с питомцем: советы подмосковных ветеринаров

Всего через несколько дней наступит лето, а вместе с ним – сезон отпусков. Многие задумываются о том, чтобы взять в путешествие четвероногого друга. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, рассказали, как сделать отдых с питомцем комфортным.
«Заблаговременно продумайте, в какой регион вы едете. Владельцу следует уточнить требования страны, куда запланирована поездка. Это можно сделать на сайте посольства. Если путешествие планируется по России или в страны Таможенного союза, нужно обратиться в госветклинику минимум за 30 дней для консультации. За этот период специалисты помогут разобраться в сроках вакцинации по бешенству, чтобы исключить неприятные ситуации», – сказали в ведомстве.В случае первичного выезда с животным в страны Евросоюза нужно за три месяца исследовать титры антител на бешенство. Сама прививка делается не менее чем за месяц до этого исследования.
Ветеринарный сопроводительный документ для перемещения выписывается после осмотра животного и документов за пять дней, включая день обращения и отлёта, до начала перемещения.
«Всю информацию можно уточнить на консультации у ветеринара. Если питомец не был зарегистрирован или чипирован, пройти процедуры можно во время приёма. Они обязательны для путешествий во многие государства. Также стоит уточнить у авиакомпании правила перевозки животных, информацию о выгуле на территории отеля или другого места отдыха», – добавили в подмосковном Минсельхозпроде.В автопутешествии важно оборудовать питомцу комфортную переноску, обеспечить доступ к воде. Необходимо также делать регулярные остановки. Ни в коем случае не оставлять животное одно в машине в жару. Если питомец переносит поездки плохо, лучше за три дня начать давать ему успокоительные препараты, подобрать которые тоже поможет ветеринар.
Узнать подробную информацию и записаться на приём к ветеринарному врачу можно на региональном портале госуслуг или по круглосуточному номеру +7 (495) 668-01-25.
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Лора Луганская