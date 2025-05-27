Как организовать летнее путешествие с питомцем: советы подмосковных ветеринаров

Всего через несколько дней наступит лето, а вместе с ним – сезон отпусков. Многие задумываются о том, чтобы взять в путешествие четвероногого друга. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, рассказали, как сделать отдых с питомцем комфортным.