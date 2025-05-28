Льготные путёвки в летние лагеря получат более 1,5 тыс. детей из Подольска

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Более полутора тысяч юных жителей Подольска из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат этим летом льготные путёвки в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



«В первую очередь льготные путёвки будут предоставлены детям в возрасте от семи до 15 лет из семей участников специальной военной операции», — отмечается в сообщении.
Подать заявку на льготный детский отдых можно на портале «Госуслуги».

Всего в округе Подольск живёт около 40 тысяч детей в возрасте от пяти до 15 лет. Различными видами отдыха в текущем году планируется охватить свыше 60% из них: более 25 тысяч ребят.

На территории Подольска эти летом будут работать три оздоровительных лагеря: «Полюс», «Ромашка» и «Родина». Кроме того, откроется более 30 лагерей дневного пребывания.
Лев Каштанов

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