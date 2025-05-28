Льготные путёвки в летние лагеря получат более 1,5 тыс. детей из Подольска

28 мая 2025, 15:43

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Более полутора тысяч юных жителей Подольска из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат этим летом льготные путёвки в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





