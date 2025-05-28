Льготные путёвки в летние лагеря получат более 1,5 тыс. детей из Подольска
Более полутора тысяч юных жителей Подольска из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат этим летом льготные путёвки в оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Подать заявку на льготный детский отдых можно на портале «Госуслуги».«В первую очередь льготные путёвки будут предоставлены детям в возрасте от семи до 15 лет из семей участников специальной военной операции», — отмечается в сообщении.
Всего в округе Подольск живёт около 40 тысяч детей в возрасте от пяти до 15 лет. Различными видами отдыха в текущем году планируется охватить свыше 60% из них: более 25 тысяч ребят.
На территории Подольска эти летом будут работать три оздоровительных лагеря: «Полюс», «Ромашка» и «Родина». Кроме того, откроется более 30 лагерей дневного пребывания.