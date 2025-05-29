В Петербурге в «Севкабель Порту» сделали первый отель для бездомных котов
В Санкт-Петербурге на территории пространства «Севкабель Порт» появился дом для бездомных котов, где можно согреться и поесть. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
По словам заместителя генерального директора «Севкабель Порта» Валентины Антюшиной, постояльцев отеля в будущем планируют вакцинировать, стерилизовать и будут искать им хозяев, однако уже сейчас котики обеспечиваются теплом, крышей над головой и питанием.
«Коты на нашей территории появились давно, их подкармливали рабочие завода "Севкабель", так что животные считают это место своим домом давно. Мы очень любим наших четвероногих друзей: наши резиденты и сотрудники кормят их и ухаживают за ними, многих уже забрали домой», — пояснила Антюшина.
В домике для животных есть когтеточки, лежанки, а также миски с едой и водой. Отель для котов находится на территории «Исткабеля».
Тем временем в Новокузнецке состоялся «Большой фестиваль объектов ленд-арта в Кузбассе», пишет «Сiбдепо».
Команды ботанических садов, специалистов флористики и ленд-арта из городов Сибири создали объекты из веток, которые остались после обрезки деревьев, а также немного металла.
Главной темой фестиваля стали «Городские сны». Участники мероприятия осмысливали в своих инсталляциях дуальность индустриального Новокузнецка.
На фестивале кандидат биологических наук, мастер-флорист, чемпион России по профессиональной флористике Андрей Филоненко прочитал участникам лекцию «Ленд-арт в средовом дизайне». А победителей наградили в Кузбасском колледже архитектуры, строительства и цифровых технологий.