В Петербурге в «Севкабель Порту» сделали первый отель для бездомных котов

29 мая 2025, 21:53

Фото: iStock/Nataba

В Санкт-Петербурге на территории пространства «Севкабель Порт» появился дом для бездомных котов, где можно согреться и поесть. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По словам заместителя генерального директора «Севкабель Порта» Валентины Антюшиной, постояльцев отеля в будущем планируют вакцинировать, стерилизовать и будут искать им хозяев, однако уже сейчас котики обеспечиваются теплом, крышей над головой и питанием.





«Коты на нашей территории появились давно, их подкармливали рабочие завода "Севкабель", так что животные считают это место своим домом давно. Мы очень любим наших четвероногих друзей: наши резиденты и сотрудники кормят их и ухаживают за ними, многих уже забрали домой», — пояснила Антюшина.