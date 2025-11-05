05 ноября 2025, 11:36

Туроператор Ромашкин: в отели можно будет заселиться по водительским правам

Фото: iStock/Boyloso

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые правила заселения в гостиницы. Путешественники смогут бронировать и размещаться в отелях по водительскому удостоверению, загранпаспорту или военному билету. Эта долгожданная инициатива, по мнению экспертов, станет серьезным стимулом для развития внутреннего туризма.





Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1» назвал нововведение «очень полезным и важным».





«Как ни удивительно, но паспорта часто теряются. У наших военнослужащих, перемещающихся по стране, нет паспорта, они путешествуют с военным билетом, и часто возникают проблемы. Также когда мы летим, например, по загранпаспорту, и объявляется задержка рейса, надо разместиться в отеле, а внутреннего паспорта нет. Опять проблемы начинаются», — пояснил он.

«Инициатива принята только сейчас, потому что отель, получая документы, передает их в миграционную службу МВД. Это такой особый информационный порядок, может быть, требовалась какая-то доработка программного обеспечения в этой части», — отметил Ромашкин.

«Мы понимаем, что у водителя права всегда с собой. Соответственно, для них это серьезное облегчение маршрута, пути — можно не брать с собой паспорт и спокойно заселиться на основании водительского удостоверения», — подчеркнул эксперт.