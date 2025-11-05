Достижения.рф

Туроператор объяснил нововведения для российских туристов с 2026 года

Туроператор Ромашкин: в отели можно будет заселиться по водительским правам
Фото: iStock/Boyloso

С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые правила заселения в гостиницы. Путешественники смогут бронировать и размещаться в отелях по водительскому удостоверению, загранпаспорту или военному билету. Эта долгожданная инициатива, по мнению экспертов, станет серьезным стимулом для развития внутреннего туризма.



Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1» назвал нововведение «очень полезным и важным».

«Как ни удивительно, но паспорта часто теряются. У наших военнослужащих, перемещающихся по стране, нет паспорта, они путешествуют с военным билетом, и часто возникают проблемы. Также когда мы летим, например, по загранпаспорту, и объявляется задержка рейса, надо разместиться в отеле, а внутреннего паспорта нет. Опять проблемы начинаются», — пояснил он.

Эксперт в шутку назвал инициативу «три в одном»: чем больше вариантов документов, тем проще жизнь туриста и легче отправляться в путешествие.

«Инициатива принята только сейчас, потому что отель, получая документы, передает их в миграционную службу МВД. Это такой особый информационный порядок, может быть, требовалась какая-то доработка программного обеспечения в этой части», — отметил Ромашкин.

Особое значение нововведение, по словам собеседника, имеет для автопутешественников, число которых в последние годы быстро растет.

«Мы понимаем, что у водителя права всегда с собой. Соответственно, для них это серьезное облегчение маршрута, пути — можно не брать с собой паспорт и спокойно заселиться на основании водительского удостоверения», — подчеркнул эксперт.

Новые правила — часть общей государственной стратегии по поддержке и развитию внутреннего туризма, которая, по словам Сергея Ромашкина, уже демонстрирует устойчивый рост.

Читайте также:

Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0