Туроператор объяснил нововведения для российских туристов с 2026 года
Туроператор Ромашкин: в отели можно будет заселиться по водительским правам
С 1 января 2026 года в России начнут действовать новые правила заселения в гостиницы. Путешественники смогут бронировать и размещаться в отелях по водительскому удостоверению, загранпаспорту или военному билету. Эта долгожданная инициатива, по мнению экспертов, станет серьезным стимулом для развития внутреннего туризма.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с «Радио 1» назвал нововведение «очень полезным и важным».
«Как ни удивительно, но паспорта часто теряются. У наших военнослужащих, перемещающихся по стране, нет паспорта, они путешествуют с военным билетом, и часто возникают проблемы. Также когда мы летим, например, по загранпаспорту, и объявляется задержка рейса, надо разместиться в отеле, а внутреннего паспорта нет. Опять проблемы начинаются», — пояснил он.
Эксперт в шутку назвал инициативу «три в одном»: чем больше вариантов документов, тем проще жизнь туриста и легче отправляться в путешествие.
«Инициатива принята только сейчас, потому что отель, получая документы, передает их в миграционную службу МВД. Это такой особый информационный порядок, может быть, требовалась какая-то доработка программного обеспечения в этой части», — отметил Ромашкин.
Особое значение нововведение, по словам собеседника, имеет для автопутешественников, число которых в последние годы быстро растет.
«Мы понимаем, что у водителя права всегда с собой. Соответственно, для них это серьезное облегчение маршрута, пути — можно не брать с собой паспорт и спокойно заселиться на основании водительского удостоверения», — подчеркнул эксперт.
Новые правила — часть общей государственной стратегии по поддержке и развитию внутреннего туризма, которая, по словам Сергея Ромашкина, уже демонстрирует устойчивый рост.