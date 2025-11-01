В России разрешили заселяться в гостиницы по загранпаспорту и водительским правам
При заселении в отели россияне смогут предъявлять в качестве документа, подтверждающего личность, не только внутренний паспорт, но и заграничный.
Пресс‑служба правительства РФ 1 ноября сообщила на официальном сайте, что с 1 января 2026 года к перечню принимаемых документов добавится и водительское удостоверение.
Власти отмечают, что это упростит процедуру заезда для граждан. Для гостиниц разработали регламент действий на случай технических сбоев, который, по словам кабмина, исключает правовые риски для бизнеса.
Техническую платформу для приема водительских прав сможет обеспечить МВД.
Читайте также: