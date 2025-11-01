Российские туристы устроили акцию протеста в лобби кубинского отеля

01 ноября 2025, 11:57

Фото: iStock/XabiTovar

Пятнадцать российских туристов третий день проводят ночи на диванах у ресепшена в отеле Los Cactus в Варадеро, отказываясь заселяться в номера. Как сообщает Telegram-канал Baza, путешественники устроили своеобразную акцию протеста, требуя разместить их в ранее оплаченных гостиницах.