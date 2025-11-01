Российские туристы устроили акцию протеста в лобби кубинского отеля
Пятнадцать российских туристов третий день проводят ночи на диванах у ресепшена в отеле Los Cactus в Варадеро, отказываясь заселяться в номера. Как сообщает Telegram-канал Baza, путешественники устроили своеобразную акцию протеста, требуя разместить их в ранее оплаченных гостиницах.
Конфликт начался после урагана «Мелисса», который 30 октября обрушился на Кубу и разрушил часть инфраструктуры. Из-за непогоды самолет с россиянами не смог приземлиться в аэропорту Ольгина, поэтому его перенаправили в Варадеро. Туроператоры, включая «Пегас Туристик», пообещали доставить всех клиентов в нужные отели, однако позже сообщили, что отпуск придется провести в местных гостиницах.
Часть туристов согласилась на новое размещение, но 15 человек отказались, заявив, что Los Cactus дешевле их оплаченных отелей, грязный и кишит тараканами. Они жалуются на нехватку еды и усталость, но намерены продолжать протест, пока не получат обещанные условия проживания.
