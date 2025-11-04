«Вызов обществу»: стриптиз монашки, скандальная вечеринка нулевых и третье гражданство. Ксении Собчак 44 года
Ксения Собчак — одна из самых ярких и противоречивых фигур современной России. Пройдя путь от светской львицы и ведущей скандального реалити-шоу до оппозиционного политика и кандидата в президенты, она продолжает оставаться в центре внимания. 5 ноября журналистка отмечает 44-летие. О том, как сейчас живет общественный деятель, читайте в материале «Радио 1».
Биография СобчакКсения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинградской семье, чья фамилия была известна всей стране. Её отец — Анатолий Собчак, первый демократически избранный мэр Санкт-Петербурга, а мать — Людмила Нарусова, известна своими политическими достижениями и статусом сенатора.
Именно в семье кроются её уникальные связи: Анатолий Собчак был политическим наставником Владимира Путина, который работал у него заместителем, а за охрану семьи будущей журналистки отвечал Виктор Золотов, ныне возглавляющий Росгвардию.
Детство Ксении было непростым из-за статуса отца: она была вынуждена ходить в школу с охраной, что мешало нормальному общению со сверстниками. Позже она признавалась, что её «бесило» то время, когда она училась под чужой фамилией и была Оксаной Парусовой.
Путь к славе: от «Дома-2» к политической журналистикеНастоящая всесоюзная слава пришла к Ксении в 2004 году, когда она стала ведущей реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ. Этот проект сделал её медийной персоной и «иконой нулевых», но одновременно наложил на неё определённый штамп, который долго мешал воспринимать её всерьёз.
Со временем Собчак кардинально сменила имидж. Она ушла с «Дома-2» в 2012 году и начала заниматься политической журналистикой. На телеканале «Дождь»** она вела программу «Собчак живьём», а на MTV попыталась запустить ток-шоу «Госдеп», которое закрыли после первого же выпуска (по некоторым данным, из-за приглашённого Алексея Навального***).
Однако на этом карьера Собчак не закончилась, она успешно продолжила работу в других проектах. Так появились шоу «Собчак живьем», «Собчак без правил», «Сделка», «Битва ресторанов» и «Можем повторить». Кроме того, Ксения выступала в роли радиоведущей на «Серебряном дожде» и вела программу «Будни Барабаки».
Собчак сыграла в более чем 20 фильмах, в том числе в картинах «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос», «Самый лучший фильм», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона», «Краткий курс счастливой жизни», «Содержанки», «257 причин, чтобы жить».
Личная жизньЛичная жизнь Ксении Собчак всегда была предметом внимания общественности и СМИ. С 2013 по 2019 год она была замужем за актёром Максимом Виторганом. В этом браке в 2016 году родился её сын Платон. В 2020 году Ксения Собчак в интервью для YouTube-шоу «Честный развод» рассказала, что главной причиной развода с Максимом Виторганом стало расхождение интересов и взглядов на жизнь.
В 2019 году Собчак вышла замуж за театрального режиссёра Константина Богомолова. Их бракосочетание стало громким событием, сопровождавшимся скандалом и жалобой в Генпрокуратуру РФ. Дело в том, что свадьба прошла в необычном формате. Сначала молодожены приехали на роспись в катафалке, а на самой вечеринке невеста исполнила стриптиз в образе монашки.
«Мы написали заявление на Ксению Собчак в генеральную прокуратуру. На своей свадьбе она исполнила кощунственный танец. Она изображала из себя монашку. Находилась в одеянии монашеском. Потом все это с себя сбросила. У нее были мужчины полуголые на сцене, что также недопустимо», — делилась одна из активисток в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.
Скандальная вечеринкаВ конце сентября 2025 года Ксения Собчак оказалась в центре масштабного скандала, устроив роскошную вечеринку Prime Era, которую многие наблюдатели и пользователи соцсетей расценили как «пир во время чумы» на фоне происходящих событий.
Мероприятие было задумано как путешествие в «золотую эру» нулевых годов — период расцвета карьеры самой Собчак. Зал был оформлен в красно-розовых тонах с диско-шарами и телеэкранами, что создавало атмосферу гламура того времени. От гостей требовалось появиться в стиле нулевых — в мехах, блестящих и вызывающе дорогих нарядах. Сама хозяйка встречала гостей в винтажном платье Dolce & Gabbana, дополнив образ чокером с надписью «Sex».
Вечер вела Татьяна Буланова, исполнившая свои хиты. В разгар вечеринки сама Собчак встала за диджейский пульт, включив песни группы Serebro и композицию Moscow never sleeps от DJ Smash. Среди гостей были замечены Ольга Бузова, Тимати, Люся Чеботина, Валерия Гай Германика, Инстасамка и другие знаменитости.
Столы ломились от изысков: гостей угощали лобстерами, морскими ежами, устрицами и другими деликатесами, которые запивались реками дорогого шампанского. Особое внимание привлекла огромная серебряная лохань, наполненная черной икрой. Как отмечали СМИ, килограмм такого деликатеса мог стоить около 80 тысяч рублей.
Многие провели параллель со скандальной вечеринкой Насти Ивлеевой, прошедшей в 2023 году. Пользователи писали, что «пример Ивлеевой ничему не учит». Глава ФПБК Виталий Бородин расценил вечеринку как «настоящий вызов обществу», отметив, что она демонстрирует раскол на «две России». В соцсетях звучали гневные комментарии с призывами сначала накормить черной икрой жителей прифронтовых регионов.
Слухи о переездеВ октябре 2025 года появилась информация, что Собчак подала заявление на получение вида на жительство в Испании для себя и сына. Сообщается, что речь может идти о «визе кочевника», а также о покупке пентхауса в Марбелье.
Стоит уточнить условия ВНЖ для «кочевников». Этот тип вида на жительство выдается сначала на один год с возможностью продления еще на пять лет. Он не позволяет работать по найму в Испании, но дает право на удаленную работу для зарубежных работодателей, а также позволяет перевезти близких родственников.
Пока не ясно, планирует ли Собчак покидать Россию на длительное время. У неё есть гражданство Израиля, которое она получила в 2022 году, но переезжать туда она не стала, продолжив свою деятельность на Родине.