Самое ядовитое существо на планете ужалило туриста в первый же день отдыха
Mirror: ядовитая кубомедуза ужалила туриста на Фиджи, он остался жив
Отдых на Фиджи едва не закончился трагедией для австралийца Гая Роулза. Об этом пишет портал Mirror.
Его ужалила кубомедуза — одно из самых ядовитых существ на планете. Инцидент произошел в первый же день серфинга на курорте Sujees Surf Stay.
Спортсмен внезапно ощутил жуткую боль в руке, потерял равновесие и рухнул в воду. Отец вытащил его в лодку, где у Гая начались конвульсии и приступы рвоты.
Врач объяснил, что яд кубомедузы убивает за пять минут, поэтому вводить антидот уже не имело смысла. К счастью, щупальце не задело лицо и шею.
«И если бы я не был молод и здоров, все могло бы сложиться иначе», — заключил Роулз.