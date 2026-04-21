Самое ядовитое существо на планете ужалило туриста в первый же день отдыха

21 апреля 2026, 18:07

Mirror: ядовитая кубомедуза ужалила туриста на Фиджи, он остался жив

Фото: istockphoto/Nuture

Отдых на Фиджи едва не закончился трагедией для австралийца Гая Роулза. Об этом пишет портал Mirror.





Его ужалила кубомедуза — одно из самых ядовитых существ на планете. Инцидент произошел в первый же день серфинга на курорте Sujees Surf Stay.



Спортсмен внезапно ощутил жуткую боль в руке, потерял равновесие и рухнул в воду. Отец вытащил его в лодку, где у Гая начались конвульсии и приступы рвоты.



Врач объяснил, что яд кубомедузы убивает за пять минут, поэтому вводить антидот уже не имело смысла. К счастью, щупальце не задело лицо и шею.





«И если бы я не был молод и здоров, все могло бы сложиться иначе», — заключил Роулз.