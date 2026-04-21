Самое ядовитое существо на планете ужалило туриста в первый же день отдыха

Отдых на Фиджи едва не закончился трагедией для австралийца Гая Роулза. Об этом пишет портал Mirror.



Его ужалила кубомедуза — одно из самых ядовитых существ на планете. Инцидент произошел в первый же день серфинга на курорте Sujees Surf Stay.

Спортсмен внезапно ощутил жуткую боль в руке, потерял равновесие и рухнул в воду. Отец вытащил его в лодку, где у Гая начались конвульсии и приступы рвоты.

Врач объяснил, что яд кубомедузы убивает за пять минут, поэтому вводить антидот уже не имело смысла. К счастью, щупальце не задело лицо и шею.

«И если бы я не был молод и здоров, все могло бы сложиться иначе», — заключил Роулз.

Никита Кротов

