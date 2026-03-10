Достижения.рф

Турция не порадует россиян доступными ценами на отдых этим летом

Кризис на Ближнем Востоке поднимает цены на туристические услуги в Турции
Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш предупреждает, что российские туристы не должны ожидать низких цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Об этом пишет РИА Новости.



Он отметил, что кризис на Ближнем Востоке негативно сказывается на экономике страны и усложняет планы в сфере туризма. Напряженность в регионе повышает экономическую неопределенность и увеличивает затраты для бизнеса. Рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания уже отразился на стоимости туристических услуг.

Эксперт также указал на высокую инфляцию в Турции, которая оказывает давление на гостиничный и ресторанный сектор. Отели вынуждены повышать цены, чтобы компенсировать растущие расходы на персонал и энергетику. Это делает отдых дороже для иностранных туристов.

Несмотря на сложные обстоятельства, спрос со стороны российских путешественников остается важным для турецкого туристического рынка.

Дарья Осипова

