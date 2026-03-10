Турция не порадует россиян доступными ценами на отдых этим летом

10 марта 2026, 07:55

Кризис на Ближнем Востоке поднимает цены на туристические услуги в Турции

Фото: iStock/Aleh Varanishcha

Представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш предупреждает, что российские туристы не должны ожидать низких цен на отдых в Турции в предстоящем летнем сезоне. Об этом пишет РИА Новости.